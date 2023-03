Dall' America alla Toscana: la gaggìa minaccia la biodiversità del Padule di Fucecchio

In una grande zona umida di acqua dolce, protetta perchè ricca di biodiversità e dimora di centinania di specie di uccelli, la diminuzione dei livelli dell'acqua e l'aumento di temperatura hanno favorito il proliferare della gaggìa, una piante originaria del Nord America, importata, tra fine ‘800 e primi ’900 per produrre tinte da tessuto color indaco.Abbandonate le coltivazioni la pianta, nome scientifico amorpha fruticosa, ha invaso laghi e zone umide, riducendo drasticamente la biordiversità in particolare del Padule di Fucecchio dove altre specie aliene, come il gambero rosso della Lousiana e le nutrie, stanno modificando l'equilibrio tra fauna e vegetazione. Ne abbiamo parlato con Michele Giunti, biologo forestale della società "Nemo", di Firenze, e

