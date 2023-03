Quando lo sport traina l'economia

La Coppa del mondo di sci a Sestriere è stata solo la ciliegina sulla torta dell'anno appena trascorso. Il settore degli eventi sportivi si conferma uno dei motore dell'economia del Piemonte. A certificarlo uno studio realizzato dall'istituto di ricerca Ires. Nel 2022 la Regione ha finanziato manifestazioni per 6 milioni e mezzo di euro: le ricadute sul territorio hanno superato i 49 milioni. Alberghi, ristorazione, trasporti, commercio: i settori economici coinvolti in maniera positiva sono numerosi. Senza considerare che il report non tiene conto di altri grandi eventi andati in scena lo scorso anno come le finali Atp di tennis o la Gran Piemonte di ciclismo. La strada tracciata, ha sottolineato il presidente Cirio, è quella giusta. Ecco perché anche la Regione lavora per tenere le ATP Finals a Torino oltre il 2025 e spinge per ospitare il pattinaggio di velocità al Lingotto nell'ambito di Milano-Cortina 2026.

Gli sport più praticati

Intanto un sondaggio di VisitPiemonte ha fatto emergere le discipline più praticate dai piemontesi. Al primo posto fitness e ginnastica, poi l'atletica leggera e il ciclismo. Il calcio è quinto, dopo le arti marziali. Per le ricadute non economiche dell'ATP bisognerà attendere: il tennis è soltanto il decimo sport più praticato.

Intervista a: Fabrizio Ricca, Assessore allo sport Regione Piemonte

