Stagione sciistica, in alta quota i numeri sono da record

Si prospettano numeri record per la stagione sciistica in alta quota, dalla Val Susa al cuneese, con cifre addirittura superiori rispetto al periodo pre-covid. Sulle montagne olimpiche, nel comprensorio Via Lattea, finora sono stati registrati 9 milioni di passaggi, con una media di 13mila presenze al giorno. "C'è tanta voglia di neve", commenta ai nostri microfoni il presidente Giovanni Brasso. "Sono dati che fino a qualche mese fa non potevamo neanche immaginare".

L'inverno è partito a fatica, tra scarse nevicate e temperature troppo alte. Una situazione che nelle aree settentrionali della regione va avanti tuttora. Sopra i 2mila metri, invece, la svolta è arrivata con le imbiancate di metà dicembre e fine febbraio. Forse non sufficienti per ridimensionare l'allarme siccità in vista dell'estate, ma decisive per tutto il comparto.

A Prato Nevoso per la prima volta sono state registrate più di 6mila persone sulle piste. I gestori degli impianti calcolano un +25% rispetto agli anni scorsi. Anche Bardonecchia sta vivendo il suo primo vero inverno dalla fine della pandemia. 7mila presenze nei weekend e 300mila dall'inizio della stagione. A beneficiarne è l'intero territorio: sia in montagna che a Torino Federalberghi registra prenotazioni in aumento, anche per le prossime settimane. Resta da vedere se i dati saranno confermati nel finale di stagione.

Servizio di Marco Procopio

Montaggio di Alessandro Mancuso