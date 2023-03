Startup che attraggono investimenti. Il caso di Tevel, che raccoglie frutta coi droni

Potrebbe essere una soluzione alla carenza di braccianti stagionali: fare la raccolta della frutta con i droni. E' l'idea di una startup nata alcuni anni fa in Israele, che ha scelto Torino per aprire la sua sede in Europa. Si chiama Tevel, ed è tra le storie di successo raccontate dalla ricerca sull'ecosistema delle startup di Torino, che hanno visto in un anno raddoppiare gli investimenti. Le startup torinesi hanno raccolto nel 2022 400 milioni di euro, il 22% degli investimenti di venture capital, cioè ad alto rischio, in Italia.

La ricerca

La ricerca è promossa dal Club degli investitori, associazione di imprenditori che investono in innovazione. Luci ma ci sono anche delle ombre. Secondo Giancarlo Rocchietti, presidente del Club degli investitori, “in un anno siamo passati sa 200 a 400 milioni di investimenti nelle startup, ma ce n'è una che ha coperto il 75%, che si occupa di nucleare, e ha fatto la parte del leone. Molto, insomma resta ancora da fare per Torino: la città non è ancora tra le prime 250 città innovative del mondo e dobbiamo colmare questo gap. Con l'unicorno”.

Un unicorno per crescere

Unicorno, così si chiamano le startup che valgono miliardi e che a Torino mancano. Ma c'è chi trova qui terreno fertile. La startup Electra usa l'intelligenza artificiale per migliorare le batterie dei veicoli elettrici. Arriva da Boston e ha scelto di investire a Torino, aprendo qui la sua sede. Perché? Electra oggi occupa sette persone in Italia e ha in previsione di arrivare a trenta entro la fine dell'anno. Tra i segnali incoraggianti messi in luce dalla ricerca, c'è che il sistema locale dell'innovazione sostiene di avere una disponibilità finanziaria di oltre un miliardo nei prossimi cinque anni.