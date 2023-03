In undici a bordo dell'ISS

Sono in undici, ma ancora per poco. E' il numero di persone che si sono ritrovate insieme a 400 chilometri dalla Terra, sulla Stazione Spaziale Internazionale, dopo l'arrivo, pochi giorni fa, dell'ultimo equipaggio di quattro componenti. Se si aggiungono i tre taikonauti che si trovano a bordo della Stazione Cinese, 14 esseri umani stanno orbitando intorno al pianeta. Ma a breve la ISS si troverà ad essere meno affollata, perché sono in corso i preparativi per far tornare i quattro componenti dell'equipaggio precedente. Nasa e Space X stanno valutando le condizioni meteo per il rientro. Intanto continuano le attività di ricerca scientifica a bordo della Stazione Internazionale. Tra gli esperimenti che vengono portati avanti, quelli sulla salute, dagli effetti della dieta sulla fisiologia umana, ai cambiamenti sulla risposta immunitaria in seguito al volo spaziale, all'influenza della microgravità sul sistema nervoso. Poi ci sono le attività che riguardano la tecnologia spaziale, comprese modifiche sulla stessa stazione, o ricerche come la combustione in condizioni di microgravità. Ma alcuni esperimenti lanciano anche uno sguardo al futuro, come la coltivazione di piante in assenza di terra, o la produzione di sostanze nutritive, in vista di missioni di lunga durata, nello spazio.