Orafi di Valenza, un'arte senza tempo

Dentro una storia di due secoli, quella tra Valenza e l'oreficeria, è andato a incastonarsi un viaggio di due generazioni. e migliaia di chilometri attraverso il tempo. In viaggio per il mondo come gli avi. Facendo la spola con questo angolo di Piemonte.

dove l'artigianato italiano resiste, nella competizione globale.

Da una stampante 3D escono i prototipi in resina, vero anello di congiunzione tra realtà virtuale e l'antica abilità manuale che sa trasformarla in oro. Con la stessa accuratezza, aggiornata ai moderni standard di rigore sulla provenienza delle pietre, che accompagna due fratelli nei loro viaggi.

Linguaggio segreto, come il dialogo silenzioso che oggi giorno si svolge in laboratori come questo. Dove manualità e fantasia sono ormai preziose - e ricercate sul mercato - come oro e diamanti.

Intervista ad Alon Suleyman, contitolare azienda gioielleria