Superbonus, lo stop delle banche. Ma a febbraio 2023 le richieste continuano ad aumentare

Il superbonus si è incagliato. A bloccare la sua navigazione, oltre allo scoglio delle nuove e più stringenti norme introdotte dal governo, soprattutto la insufficiente profondità delle tasche di chi le risorse doveva anticipare, che ha fatto arenare la misura: le banche.

In Piemonte sarebbero circa 5 i miliardi di investimenti mobilitati con il superbonus ma di questo, solo 3,9 miliardi sarebbero stati effettivamente spesi, mentre si attenderebbe il completamento di lavori per circa un miliardo di euro. E il Piemonte andrebbe meno peggio che altrove, perché in tutta Italia sarebbero da concludere col super bonus lavori per oltre 15 miliardi.



Mentre si attende l'arrivo, lunedì alla Camera, degli emendamenti al decreto con cui il governo a febbraio ha bloccato la cessione dei crediti l'aspetto più interessante è forse che, nonostante lo stop le domande continuano ad aumentare. Certamente meno rispetto al picco della prima metà del 2022, ma comunque in modo significativo. A febbraio 2023, per i condomini, sono aumentate del 6,6% rispetto al mese precedente. Meno marcata la variazione per le abitazioni unifamiliari, il 2,6%, con una crescita media complessiva in Piemonte pari al 3,3%.