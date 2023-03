Tacconi, un altro passo verso il recupero

La buona notizia era nell'aria da qualche tempo e oggi è stata certificata dal comunicato dell'ospedale di Alessandria: Stefano Tacconi lascia le corsie del Borsalino dove era entrato a luglio dopo il ricovero d'urgenza all'ospedale civile circa un anno fa per il malore che lo aveva colto ad Asti. L'ex portiere proseguirà il suo percorso di riabilitazione in Lombardia in una struttura più vicina a casa.

La strada, ha commentato il figlio Andrea- sarà ancora lunga ma oggi dobbiamo ringraziare chi gli ha salvato la vita. L'ex portiere bianconero aveva improvvisamente perso i sensi a causa di una emorragia cerebrale causata dalla rottura di un aneurisma il 22 aprile 2022. Ne era seguita una delicata operazione neurochirugica e una altrettanto delicata degenza in rianimazione.

Poi, il lungo percorso di ripresa testimoniato dalle parole di Luca Perrero, Direttore del reparto di Neuroriabilitazione: "Quello di Tacconi è stato un recupero sorprendente, con un progressivo miglioramento dal punto di vista motorio, respiratorio e cognitivo. Sicuramente la tenacia, l’impegno, l’umore e la notevole prestanza fisica hanno facilitato». Ingredienti che dovranno accompagnare l'ex portiere anche nelle prossime settimane.