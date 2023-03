Esoterismo, sogno e magia. Il Flauto Magico di Mozart in scena al Teatro Regio fino al 14 aprile

Tutto esaurito al Teatro Regio di Torino per l'anteprima under 30 del Flauto Magico di Mozart, nella versione onirica di Suzanne Andrade e Barrie Kosky. Staccati 1588 biglietti. L'allestimento, che sarà in cartellone fino al 14 aprile, mescola l'opera al cinema muto, evidenziando gli elementi magici ed esoterici della fiaba e creando un'esperienza immersiva senza precedenti.

Il maestro Sesto Quatrini, alla guida dell’Orchestra e Coro del Teatro Regio e di due cast di giovani interpreti dal profilo internazionale, affronta la partitura mozartiana con carisma e precisione. La regia è ripresa per l’occasione da Tobias Ribitzki, le animazioni sono di Paul Barritt, l’ideazione è di «1927» (Suzanne Andrade e Paul Barritt) e le scene e i costumi portano la firma di Esther Bialas. Il maestro Andrea Secchi guida il coro come di consueto. Dal 4 al 14 aprile andrà in scena anche un adattamento destinato ai ragazzi delle scuole.

L’opera viene eseguita in lingua originale tedesca (con i sopratitoli in italiano) nell’allestimento, della Komische Oper di Berlino. Nel ruolo di Pamina si alternano Ekaterina Bakanova e Gabriela Legun; in quello di Tamino Joel Prieto e Giovanni Sala; Papageno è interpretato da Alessio Arduini e Gurgen Baveyan; la Regina della Notte da Serena Sáenz, Beate Ritter e Danae Kontora; In-Sung Sim è Sarastro (oltre all’oratore e a una voce); Amélie Hois è Papagena. Completano il cast: Lucrezia Drei, Ksenia Chubunova e Margherita Sala (prima, seconda e terza dama), Thomas Cilluffo come Monostatos ed Enzo Peroni e Rocco Lia (primo e secondo armigero). I tre fanciulli sono solisti del coro di voci bianche, istruito dal maestro Claudio Fenoglio e sono: Viola Contartese, Flavia Pedilarco, Alice Gossa, Costanza Falcinelli, Isabel Marta Sodano e Blanca Zorec.

Intervista a Amélie Hois, soprano del Regio Ensemble