Violenza contro gli operatori sanitari, casi in aumento in Italia e negli Usa

Minacce, insulti, molestie, aggressioni fisiche: i casi di violenza contro operatori sanitari sono all'ordine del giorno. Un allarme che ha portato la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) a chiedere al Governo di far presidiare gli ospedali dall'esercito. Una questione non soltanto italiana. I casi di inciviltà sono in aumento negli ambienti sanitari negli Stati Uniti, ha riportato Proto, la rivista del Massachusetts General Hospital di Boston, uno dei più prestigiosi ospedali al mondo.

Lo studio italiano

Gli anni della pandemia hanno sicuramente peggiorato la situazione. Ma il fenomeno - o quanto meno la sua osservazione - è in crescita dai primi anni Duemila, come rileva una scoping review del 2021 (cioè uno studio che riporta i risultati di altre analisi su un determinato argomento) che ha passato in rassegna tutte le più recenti ricerche italiane.

"Dalla letteratura abbiamo riscontrato un trend, un aumento dell'attenzione da parte della comunità scientifica a indagare questo tipo di fenomeno dal 2004 al 2021", spiega la coautrice Laura Iozzino, psicologa, ricercatrice del Fatebenefratelli di Brescia. Questa tendenza, continua, "riflette sicuramente una maggiore osservazione e una maggiore frequenza dei casi di violenza segnalati".

Non tutto viene segnalato

Si parla di casi segnalati, perché i dati su basano sulle denunce. L'Inail ha registrato oltre 4800 episodi di violenza nel triennio 2019-2021, dati forniti in occasione dell'ultima giornata nazionale contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari: la categoria più colpita - un terzo delle segnalazioni - è quella dei tecnici della salute: infermieri ed educatori professionali. Nel 2020 c'è stato un notevole calo di casi, poi la risalita l'anno successivo. Ma non tutto, appunto, viene denunciato: è il fenomeno dell'under reporting: "uno dei principali problemi che si presentano quando si vuole indagare il fenomeno", continua Iozzino.

L'Osservatorio

Un sondaggio del sindacato Anaao Assomed segnala come un terzo degli intervistati, tra medici e dirigenti sanitari, sia disposto a cambiare lavoro. I dati Inail e le ricerche di ordini professionali e sindacati sono contenuti nella prima relazione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie del ministero della Salute, istituito all'inizio del 2022.



Intervista a Laura Iozzino, psicologa, ricercatrice IRCCS Fatebenefratelli Brescia