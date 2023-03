Emergenza siccità, le richieste dei frutticoltori al ministro Lollobrigida

Non piove e il tempo stringe. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha incontrato in videoconferenza i frutticoltori cuneesi preoccupati per l'imminente primavera e l'estate, che molto probabilmente saranno siccitose.

Al primo posto gli agricoltori chiedono al ministro di fare pressione sulla grande distribuzione organizzata perché aumenti lo spazio sugli scaffali per i prodotti italiani, senza per questo penalizzare la concorrenza con quelli esteri.

Intanto la preoccupazione cresce.

Interviste a: Mario Dotto, segretario di Coldiretti Saluzzo; Ivo Migliore, agricoltore