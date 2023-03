Riconoscimento facciale al supermercato per prevenire il consumo di alcol dei giovanissimi

In Danimarca l'intelligenza artificiale in campo per evitare l'acquisto di alcol da parte dei minori. L'idea è della catena alimentare Bilka che ha introdotto il riconoscimento facciale dell'età dei clienti, implementando il sistema nelle casse self-service più veloci. Lo stesso scanner valuta se l'acquirente è abbastanza grande per comprare le bevande alcoliche.