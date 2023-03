Kenya, la siccità che cancella posti di lavoro

Lusi Toho viene dal villaggio di Ntulli, contea di Meru, in Kenya, ha 65 anni e nove figli. Per sopravvivere rompe le rocce in una cava dove si ricava la zavorra per l'edilizia.

"Non ci sono alternative" - dice - "la siccità ha cancellato le altre possibilità di lavoro". Secondo il programma alimentare mondiale, 22 milioni di persone nel Corno d'Africa soffrono di grave insicurezza alimentare, dopo tre anni quasi senza pioggia.

Solo in Kenya, un milione di bambini sotto i cinque anni, così come le madri incinte o che allattano, sono gravemente malnutriti.