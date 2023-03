SpaceX, partita la missione verso la stazione spaziale internazionale

Lanciata da Cape Canaveral la navetta Crew Dragon di SpaceX diretta alla stazione spaziale internazionale (ISS).

Il lancio, con un razzo Falcon 9 per la missione Crew-6, porta sulla stazione spaziale due americani, un russo e un arabo.

L’aggancio è previsto alle 7,17 ora italiana di domani, 3 marzo.

La partenza inizialmente era prevista per domenica scorsa, poi annullata per un problema al combustibile del sistema di accensione del razzo. Poi il rinvio, nelle 48 ore successive, per condizioni meteo avverse, fino al decollo, avvenuto con successo.