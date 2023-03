I pozzi orfani della Lousiana

Negli Stati Uniti un'area naturale della Lousiana è minacciata dal fenomeno dei cosiddetti pozzi orfani, cioè i pozzi di gas e petrolio abbandonati.

Sarebbero circa 2 milioni in tutto il paese, e rappresentano una minaccia per l'ambiente, le falde acquifere, la fauna selvatica, i pesci.

Questo sito in particolare in Lousiana è monitorato ogni giorno per la presenza di un pozzo orfano che, spiega il coordinatore regionale per l'energia per il servizio ittico e faunistico degli Stati Uniti, inizierà a deteriorarsi e ad andare incontro quindi al rischio di perdite.

L'amministrazione Biden prevede di affrontare il problema con 4,7 miliardi di dollari.