Sanaa sempre più riciclona

Yemen, città di Sanaa. Secondo gli industriali è in crescita il numero degli impianti per riciclare la plastica, sia per risparmio, sia per protezione dell'ambiente.

I vari materiali raccolti anche in microimprese come un'officina vengono selezionati, lavati, inseriti in un macchinario per la granulazione e poi utilizzati per la fabbricazione di prodotti di vari tipi, come gli attrezzi agricoli.

Il proprietaro di uno degli impianti per riciclare materiali plastici spiega che oltre ad aiutare l'ambiente queste imprese creano posti di lavoro e consentono anche di realizzare prodotti locali artigianali.