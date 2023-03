Droni per trasportare campioni di sangue, i primi test in Italia

Per la prima volta in Italia, campioni di sangue per analisi sono stati trasportati con un drone. I test sono stati condotti nel milanese, con una macchina progettato dalla società Nimbus.

I voli, sotto l'egida di Enav, l'ente nazionale per aviazione civile, ed Enac, hanno consentito di trasportare un carico da 25 chili da aree rurali e urbane verso centri clinici di Opera e Rozzano.

Voli senza contatto visivo tra pilota e drone. I decolli e gli atterraggi sono avvenuti in un'area recintata di 9 metri quadrati.

Il drone è un esarotore con paracadute balistico, in pratica se qualcosa va male il carico viene sparato via e atterra con il paracadute.