IPCC, ultima chiamata per il clima

9 anni di lavoro. 30 pagine che ne riassumono oltre 10000, di studi scientifici da ogni parte del mondo, dal 2014 a oggi. E' il rapporto di sintesi Ipcc 2023, stilato dall'Intergovernmental panel on climate change, Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. La task force di scienziati formata nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, OMM Organizzazione meteorologica mondiale, e UNEP, Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente.

Il documento, approvato riga per riga dai delegati di tutti i 195 Stati membri, è destinato ai leader di ogni paese. una sorta di guida alle scelte cruciali cui sono chiamati. un ultimo appello su come affrontare gli effetti del riscaldamento globale.

Tra i rilievi contenuti nel rapporto: la più alta concentrazione di CO2 degli ultimi due milioni di anni e il tasso di innalzamento del livello del mare più rapido degli ultimi 3000 anni.

Questo lavoro del gruppo intergovernativo di esperti mostra che l’attuale riscaldamento di 1,1 gradi ha già causato un pericoloso sconvolgimento della natura e del benessere umano in tutto il pianeta. Con un impatto sul clima peggiore di quanto previsto nell’ultimo Rapporto di sintesi dell’IPCC del 2014.

Il documento presentato oggi, che integra e riassume i risultati dei sei rapporti pubblicati dall'IPCC durante l'attuale ciclo, iniziato nel 2015, è la base di partenza per gli accordi che si discuteranno a fine novembre a Dubai al prossimo vertice delle Nazioni Unite sul clima, Cop28.

E' anche l'ultimo rapporto prima del 2030, anno indicato dall'Accordo di Parigi per raggiungere la diminuzione delle emissioni del 45%, in modo da contenere il riscaldamento globale a non più di un grado e mezzo, raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

