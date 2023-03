Parola d'ordine sostenibilità, con l'ombra del greenwashing

La sostenibilità unisce in un rapporto sempre più stretto e necessario business, lavoro, scienza, ambiente e tecnologia.

Se l'economia saprà diventare davvero via via più verde, la rivoluzione ecologica globale dettata dal programma delle nazioni unite Net zero 2050, il raggiungimento della neutralità climatica entro metà secolo, farà rima con occupazione. Emerge dal rapporto Work toward net zero di Deloitte.

All'Università Bocconi di Milano studi rilevano come gli investitori siano sempre più rivolti al mondo della sostenibilità e ai suoi macrotrend dai cambiamenti climatici a longevità e demografia dalla digitalizzazione alla robotica all'intelligenza artificiale alla cyber security.

Ma le aziende non sempre sono così green come vogliono far credere, i loro investimenti non così sostenibili. E' il fenomeno del greenwashing, definito nel rapporto della consob una priorità globale, contro il quale è in atto una stretta normativa soprattutto in Europa.

Interviste con Franco Amelio, Sustainability leader di Deloitte, e Michele Calcaterra Borri, docente di Mercati finanziari all'Università Bocconi

Montaggio di Enrica Politano