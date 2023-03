Esrin a porte aperte

Alle porte di Roma, a Frascati, Il Centro europeo per l'osservazione della Terra, l'ESRIN, uno dei sei centri specializzati dell'Esa, l'Agenzia Spaziale Europea.

Simonetta Cheli - direttore dei programmi di osservazione della terra Esa: "E' un centro di riferimento europeo e mondiale nel tema osservazione della terra, ambiente e clima. Qui si raccolgono i dati delle nostre missioni, oggi ne abbiamo 16 in operazione oltre 40 in fase di sviluppo. I dati vengono distribuiti agli utenti attraverso delle interfacce web. sono dati free and open quindi sono disponibili a tutta la comunità scientifica e di utilizzatori operativi e poi vengono anche archiviati".

Nominata nel 2021 Simonetta Cheli è la prima donna a dirigere l'Esrin. Un agenzia chiave nel lavoro dell'Esa. Un connettore che gestisce l'impressionante mole di dati che arriva dallo spazio.

Simonetta Cheli: “I satelliti di osservazione della terra hanno una rilevanza strategica essenziale, sono satelliti che circolano a circa 800 km dalla terra, ogni 90 minuti effettuano un giro della terra, quindi hanno una ripetitività importante. Hanno la possibilità di andare oltre i confini nazionali quindi danno informazioni sullo stato del nostro pianeta, del nostro ambiente, dati che ci possono aiutare a creare dei modelli di previsione quindi dei modelli evolutivi essenziali oggi per chi lavora sul tema del clima”.

In un contesto di cambiamenti climatici che mettono a rischio il sistema terra l'osservazione del nostro pianeta è un compito importante: quarant'anni fa il primo satellite in orbita dedicato.

Simonetta Cheli: "Il primo satellite lo abbiamo lanciato nel 91 e da allora monitoriamo la regione artica e antartica permanentemente e vediamo un evoluzione e un trend di scioglimento dei ghiacci e collegato a questo anche l'innalzamento dei mari quindi un innalzamento che è dovuto da un lato dall'aumento della temperatura in generale ma anche dallo scioglimento dei ghiacci. Anche la deforestazione fa parte di questo e anche il peggioramento della qualità dell'aria".

L'Esrin agisce come interfaccia tra l'Esa e chi ha necessità dei suoi servizi. Dal mondo scientifico all'industria passando per le strutture dell'Unione europea dalle protezione civile, all'ambiente e all'agricoltura.

Simonetta Cheli: "Lo spazio è sicuramente un investimento importante. Le missioni che sviluppiamo sono importanti ma se guardiamo l'investimento relativo a ogni cittadino in europa collegato allo spazio è di circa 12 euro qualche caffè all'anno che si investe nello spazio"

E all'Esrin sarà operativo anche un nuovo science hub, per scienziati che arriveranno da tutto il mondo per lavorare sul clima. Perché l'emergenza ambientale non si ferma e c'è bisogno sempre di più scienza.

