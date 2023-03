Tutte le scorciatoie per arrivare all'Intelligenza artificiale

Abbiamo costruito una forma di intelligenza artificiale, ma non è quello che ci aspettavano all'inizio. Un'intelligenza che ha preso una forma diversa a causa di una serie di scorciatoie che abbiamo utilizzato, tra cui il machine learning, l'apprendimento automatico insomma le macchine intelligenti hanno imparato a comportarsi come gli esseri umani senza pensare come noi.

E non a caso l'ultimo libro di Nello Cristianini, uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale nel mondo si intitola "La scorciatoia come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano. Scienza e industria stanno investendo tantissimo dal punto di vista umano e finanziario sull'intelligenza artificiale.