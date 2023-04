Artemis 2, una luna per iniziare

L'ultima volta verso la luna fu nel dicembre del 1972 oltre 50 anni fa con l'apollo 17 e tutto quello che il programma apollo rappresentava nel pieno della guerra fredda e della corsa allo spazio. Con Artemis 1 la luna era stata osservata da vicino e i sistemi testati senza equipaggio a bordo. Artemis 2 si prepara al lancio e lo fa con quelli che sono i colleghi del nostro astronauta Paolo nespoli. Scelto l'equipaggio che dovrebbe partire a novembre del 2024, direzione luna. 3 statunitensi, e un canadese tra loro una donna e un afroamericano. Per un massimo di 21 giorni vivranno all'interno della capsula orion. Seguiranno un'orbita ibrida con il modulo di servizio costruito dall'esa che si occuperà di fornire alla capsula aria elettricità e propulsione. Dopo un'orbita intorno alla terra si lancerà verso la luna superandola, arrivando a oltre 10300 chilometri dal lato più lontano del nostro satellite. Un record per degli esseri umani che non erano mai stati così distanti dalla terra. Poi il ritorno per effetto della forza di gravità esercitata dal nostro pianeta. L'obiettivo è raccogliere informazioni e dati per arrivare ad Artemis III la missione che preparerà il ritorno dell'uomo sulla luna e la costruzione di un vera e propria base lunare. In lontananza il pianeta rosso attende.