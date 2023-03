TikTok nella bufera

125 milioni di utenti in europa, un miliardo al mese nei soli stati uniti. TikTok è un app di successo nel mondo intero. Nel momento in cui viene usata un app, e TikTok non fa eccezione, genera dati che ci riguardano, che a seconda delle legislazioni vengono conservati dalle società proprietarie. In questo caso una società cinese che a risponde a regole e leggi di quel paese.

E per questo in un contesto politico di confronto non più solo commerciale con la cina, dalla Casa Bianca, al Canada passando per la Commissione e il Parlamento europeo si è deciso di eliminarlo dai dispositivi elettronici del personale che lavora nelle varie istituzioni di governo. Il rischio che quei dati, grazie a forzature, siano accessibili anche al Goveno cinese è un rischio troppo alto. Nel momento in cui viene utilizzata infatti l'app registra tutto quello che viene fatto.