Un piano contro le pandemie

Agricoltura intensiva, deforestazione, perdita di biodiversità, riscaldamento globale fanno presupporre, nei prossimi anni, l'insorgenza di nuove epidemie o pandemie dovute a patogeni virali, batterici o fungini. Per essere pronti ad una simile eventualità la commissione Covid 19 dell'accademia dei lincei ha stilato un documento trasversale a livello internazionale, utile a scienziati, istituzioni e responsabili politici. Nello studio i suggerimenti su questioni scientifiche, già ben coordinate e consolidate, come la condivisione a livello mondiale delle analisi, dei dati e l'importanza degli studi randomizzati. Ma altrettanto fondamentali le questioni amministrative organizzative, quindi sociali che sono mancate e poco hanno a che fare con la globalizzazione o la troppa vicinanza con gli animali, come alcuni sostengono

Massimo Livi Bacci - Università di Firenze: i virus si sono globalizzati dal tempo della peste. Hanno colpito tutto il mondo. lo stesso è avvenuto per altre epidemie come la spagnola che in meno di un anno fece il giro del mondo. Per quanto riguarda il contatto con la natura che permette alle specie a batteri e virus di fare la transizione da specie non umane a umane è una intrusione che era molto più forte in passato che adesso. Cinquanta anni fa nelle nostre campagne la convivenza era normale.

Ecco perché l'accademia dei lincei, oltre alla ricerca scientifica nei campi di virologia infettivologia epidemiologia, ha interpellato anche le scienze sociali per stilare le linee guida

Massimo Livi Bacci - Università di Firenze: ci vuole un'autorità europea che coordini con potere di comando le azioni dei vari paesi. Importantissimo coordinare la chiusura delle frontiere, la mobilità internazionale, l'approvvigionamento dei presidi medici, il finanziamento alle case farmaceutiche. Un coordinamento che deve essere centralizzato e forte.

Da valutare anche la geografia della fragilità

Massimo Livi Bacci - Università di Firenze: dove c'è maggiore densità di popolazione, dove si vive peggio, dove c'è più inquinamento, dove si vive più stretto contatto in abitazioni malsane. Quindi conoscere chi è più fragile e quali sono le zone più fragili e chi va protetto quando c'è un rischio epidemia o pandemia. E' su questo che si deve giocare in futuro.