Torino-Bologna, per Juric sarà importante evitare distrazioni

“La cosa veramente strana è che in questo periodo subiamo niente, veramente molto molto poco in tutte le partite, però prendiamo tanti gol” così l'allenatore del Torino, Ivan Juric.

I mali del torino secondo lui sono questi. La squadra c'è. La prestazione anche. La difesa è solida. Eppure non basta. Contro il Bologna serve un'inversione di tendenza contro una delle squadre in questo momento più in forma della Serie A.

Il tecnico non si nasconde: i rossoblu puntavano da anni al salto di qualità, hanno uomini e mezzi per fare male. pericolo numero uno Arnautovic, al rientro questa sera, un top player per il mister. Servirà il miglior Toro ma pesano le assenze. Fuori Vlasic, in dubbio anche per la prossima sfida contro il Lecce, così come Pellegri e Vieira. Assente Ricci, il suo posto verrà preso da Adopo. In attacco titolare Sanabria con alle spalle Karamoh e Miranchuk. In difesa ballottaggio Djiji-Gravillon, con quest'ultimo che ha ben impressionato il tecnico negli ultimi allenamenti e che potrebbe entrare a partita in corso.