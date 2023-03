La storia delle artiste ucraine Daria e Oxana, una pittrice e l'altra attrice

In Ucraina Daria è un’artista conosciuta ed apprezzata: qui in Italia riprende a dipingere, a creare opere che spaziano su molte tematiche, utilizzando l'arte per dare forme e colori alle sue emozioni, dalla sofferenza alla gioia di vivere, alla speranza, in tutte le loro sfumature.

I suoi lavori seguono lo stile del realismo e della grafica. Ha sperimentato diversi materiali, prediligendo l'acquerello e l’acrilico, ma non solo.

Prima della guerra un’importante azienda ucraina le ha commissionato d’illustrare le carte dei Tarocchi, che diventano anch'essi espressione di talento autoriale.

L’arte è per Daria una passione, una professione, ma anche un importante sostegno psicologico, il mondo in cui trovare ed esprimere se stessa.

La sua prima mostra personale è organizzata dalla Domus Onlus grazie all’Istituto Alfieri-Carrù di Torino, che ne ospiterà le opere, in collaborazione con i Lions Club Pinerolo Acaja ed Airasca-None, e con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.

Nel servizio, l'intervista a Daria Moseeva e a Oxana Filonenko