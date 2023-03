Il monito di Juric: "Contro il Napoli serve il miglior Toro"

“Dobbiamo essere al top al livello di aggressività sicuramente ma anche a livello di gioco, penso che dobbiamo giocare bene a calcio”. Ci vorrà un Toro pefetto per provare ad impensierire il Napoli. Non ci sono altre vie per Ivan Juric. All'Olimpico arriva la squadra più forte, quella che secondo il tecnico è migliorata maggiormente negli ultimi anni, una squadra che ha sempre una soluzione in più, la cui forza è stata già sperimentata all'andata con il Toro sconfitto al Maradona per 3-1. “Hanno messo dentro secondo me giocatori moderni, da Anguissa a Kim -ha aggiunto il tecnico- cioè con caratteristiche che ti permettono di giocare sempre come vuoi. Non c'è improvvisazione, non c'è il ‘abbiamo giocatori forti dagli la palla e ci pensano loro’, è tutto programmato”.

Torino-Napoli, le probabili formazioni

A rendere ancora più impervio il cammino verso i tre punti le assenze pesanti: fuori Miranchuk e Karamoh, in forte dubbio Djidji. A centrocampo possibile titolare Linetty, torna Karamoh. In difesa sicuro Alessandro Buongiorno, il vice capitano, torinese, prodotto del vivaio, fresco di convocazione in Nazionale e lodato da Juric per il suo impegno: “Lo chiamo il nostro leader spirituale perché è di qua, di Torino, la sente, ti dà qualcosina in più proprio per natura, perché è nato qua”. Calcio d'inizio alle 15.00