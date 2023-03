Torino-Napoli 0-4, gli highlights. Osimhen e compagni calano il poker

Torino-Napoli, gli highlights della partita. Splendido il colpo d'occhio dell'Olimpico Grande Torino: contro il Toro arriva la squadra più ammirata d'Europa: il Napoli. E metà stadio è azzurro. Torino aggressivo? Ci pensa Zambo Anguissa: all'ottavo ruba palla e serve Lozano. Tiro francobollato da Rodriguez. Ma sul successivo calcio d'angolo di Zielinski, svetta Osimhen che porta il vantaggio il Napoli. Al 12esimo, ancora Anguissa che serve Osimhen, il tiro a giro di Kvaratskhelia stavolta è largo. Al 22esimo scende in campo finalmente il Torino, tre occasioni in due minuti. La prima: botta di Ricci respinta così così da Meret, si avventa Sanabria e prende il palo. La seconda: tiro di Vlasic, fuori. La terza: angolo di Rodriguez, testa di Sanabria, alto. Ma al 33esimo c'è la discesa impetuosa di Kim che va a prendersi la fascia sinistra, da Olivera cross per Kvaratskhelia, contatto con Linetty, l'arbitro non ha dubbi: rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Kvaratskhelia che non sbaglia: 2 a 0. Al 37esimo, Kvarathstelia serve il gemello Osimhen, che chiama alla gran risposta Milinkovic-Savic.

Nel secondo tempo è una corrida

Secondo tempo, minuto 50: è ancora Kvaratskhelia a illuminare con un delizioso colpo di tacco che innesca Olivera, cross sul secondo palo dove nessun umano può arrivare. Tranne Victor Osimhen che trafigge un colpevole Milinkovic-Savic e va a prendersi l'abbraccio degli oltre 10mila tifosi napoletani. L'unica azione del Toro nella ripresa è un colpo di testa di Singo al 54esimo. Salvato da chi? Dall'onnipresente Osimhen. Ed è ancora lui che, al 68esimo, al va ad azzannare Schuurs e a servire Kvarasthelia, rigore in movimento per il neoentrato Ndombele e 4 a 0. Da qui alla fine, sul taccuino solo i cori dei tifosi partenopei. Niente da fare per il Toro. Napoli, semplicemente devastante.