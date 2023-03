Toro-Napoli, il granata cancellato dall'azzurro

Torino-Napoli, il giorno dopo. Juric ha trovato il limite per il suo Toro. Matematico, naturale, invalicabile. Si pensava dopo la campagna vendite di Bremer, Belotti Lukic, sostituito da Ilic, finora detto Ufo, il limite fosse giunto, ma lui ha arrangiato, magheggiato e la squadra faceva punti. Ma col limite Napoli hai bel bel da giocare uno contro uno per tutto il campo, se tutti o quasi i partenopei sono meglio dei granata, qualcuno ancora dotato di piedi di ghisa presi in svendita alla Breda che adesso fa armi che ieri sono venute bene per un suicidio calcistico.

Toro battuto sul suo terreno

Quattro gol presi, potevano essere di più. Il Napoli si è adeguato al gioco del Toro, ma non sbagliava i passaggi mentre i granata sì. Anche perché gli azzurri chiudevano gli spazi per dar via la palla. Poi c'erano almeno due calciatori napoletani che Juric può solo sognare, Kvaratskhelia e Osimhen (nessuno del Toro è in grado di marcarli quelli) e poi c'è un passato: sette anni di De Laurentiis fatto di programmazioni e di investimenti e e sette anni di Toro fatti di improvvisazioni, vendite e prestiti zero. Il 4 a 0 si spiega così. Il pallone di Vlasic che Meret ha respinto ringraziando Dio. Il tiro di Ricci con deviazione del portiere, mischia furibonda e Sanabria che la mette sul palo quando sembrava da mettere dentro, il tiro di Vojvoda, di poco fuori, si devono alla carica e all'orgoglio di piedi e cervelli che Juric costruisce.