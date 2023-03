Le offerte di lavoro nei bar e ristoranti di Torino. Tra paghe orarie a 7 euro ed extra in nero

Continua con un focus sulla ristorazione il nostro approfondimento dedicato al mondo del lavoro. Uno dei settori in cui si fa più fatica a trovare personale, ma anche uno di quelli con le paghe più basse e le condizioni meno allettanti. Noi abbiamo provato a cercare lavoro come camerieri a Torino, con una telecamerina nascosta. Tra contratti a chiamata da 7 euro all'ora, ore fuori busta e qualche proposta in nero.

Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Tiziano Bosco e Paola Bovolenta.