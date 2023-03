Degrado a Palazzo Carignano a Torino e lampioni accesi anche di giorno

Museo del Risorgimento di Torino, piazza Carlo Alberto: le colonne del Museo del prestigioso Palazzo Carignano vengono usate come deposito per le coperte dei senzatetto e anche per una cassetta della frutta modificata in modo da essere usata come banchetto per i venditori abusivi.

Arriva da Torino anche la seconda segnalazione: una foto scattata in via Guido Reni, alle 13:30 del 16 di marzo - ci scrive l'autore - con lampioni accesi anche in pieno giorno.

La terza segnalazione è un benvenuto alla primavera: arrivano da Trofarello due fotografie con i fiori di un giardino e su un albero. “Viva la primavera”, ci scrive Rosa.