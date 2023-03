Processo Fatima, in aula un esperto di lettura del labiale per dare voce ai momenti dopo la tragedia

Nella maxi aula del Palagiustizia di Torino vanno in scena i minuti subito successivi alla morte della piccola Fatima, ripresi dalle telecamere di sorveglianza dell'androne del condominio di via Milano, quartiere Porta Palazzo. Si vede Mossine Azhar, oggi imputato per omicidio volontario, che prima esce sulla strada e poi rientra nel cortile, agitato, e parla con la madre della piccola, Lucia Chinelli.

“Mi sembra morta… Non toccarmi… Cosa faccio?”. Sono queste le parole dell'uomo, ricostruite in aula da un esperto di lettura del labiale chiamato dalla difesa dell’imputato per dare voce a quei filmati muti. È stata analizzata anche la comunicazione non verbale, quella del corpo, tra l'imputato e la mamma della piccola: lui appare molto in ansia, mentre lei cerca di rassicurarlo.

I fatti risalgono al 13 gennaio 2022, nel condominio di ringhiera dove abitano sia Lucia Chinelli con la piccola Fatima, di 3 anni, sia il nuovo compagno Mossine Azhar, in due diversi appartamenti. È sera quando la bimba sale a casa dell'uomo: sul ballatoio lui la prende in braccio - per gioco, dice - poi qualcosa va storto, la piccola viene sbalzata oltre la ringhiera e precipita per quattro piani.

Un incidente, ha sempre sostenuto lui: una tesi supportata nell'ultima udienza dai testimoni della sua difesa, come la sorella - in aula con un interprete - che nelle ore dopo la tragedia ha incontrato la mamma della piccola. “La signora Lucia (Chinelli, ndr) mi ha tranquillizzato, mi ha detto: ‘Stai tranquilla, è stato un incidente, solo un incidente’”, ha spiegato di fronte alla corte.

All'udienza non ha preso parte, invece, la mamma di Fatima. Quella sera vide la scena dal suo balcone: inizialmente parlò anche lei di un incidente, poi disse che il compagno aveva lanciato di proposito la piccola.

A complicare la posizione di Azhar, un episodio di violenza emerso dal suo passato tra le varie testimonianze: nel 2017 avrebbe tentato di buttare dal balcone l'allora fidanzata.