Torino, tutti i numeri delle ATP. E la città ci riprova per il dopo-2025

ATP Finals, i numeri: 191 milioni di spettatori in tutto il mondo, 222 milioni di euro di impatto economico sul territorio, solo in tasse l'evento ha fruttato allo Stato il triplo di quanto ci ha investito. 160mila biglietti venduti, e 96mila spettatori unici. Sono i dati della passata edizione delle ATP Finals di Torino. “Numeri straordinari che testimoniano l'impatto di un grande evento sportivo sull'economia di una città”, ha detto l'assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca.

L'edizione del 2023

Ma si guarda già al futuro. Per l'edizione 2023 le date sono: dal 12 al 19 novembre. Venduti già 27mila biglietti, il 25% in più rispetto allo scorso anno. E sono soprattutto stranieri. “Quest'anno i biglietti venduti a cittadini stranieri sono già più del 21% - spiega il presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi - lo scorso anno erano il 10% e poi si arrivò al 38%. Un incremento davvero importante, anche se ce lo aspettavamo visto che lo scorso anno scontavamo le difficoltà avute nel 2021 coi biglietti a causa della gestione dell'emergenza covid”.

Cosa farà Torino

Torino punta ad aumentare il coinvolgimento della città e ad allungare i giorni con eventi, portandoli a 10. “C'è un confronto in corso - spiega il sindaco Stefano Lo Russo - per potenziare le iniziative prese lo scorso anno e aumentare il coinvolgimento della città”.

La candidatura dopo il 2025

Ma Torino punta ora alla conferma delle ATP Finals oltre il 2025. “Torino per altri 5 anni? Presto per dirlo", ha detto il presidente dell'ATP, Andrea Gaudenzi. “Se ne discuterà l'anno prossimo, da parte mia ci metterò tutto l'impegno”. “Il grado di soddisfazione - sottolinea Binaghi - è vicino al 100%, gli atleti sono contenti, l'entusiasmo della città grandissimo, l'organizzazione perfetta: e allora perché non Torino, non l'Italia, per i prossimi 5 anni?”. L'accento di Binaghi, rispetto a quattro mesi fa, è ora su Torino e non su una generica candidatura italiana. Anche se lui, da “politico” navigato, ci scherza su: “Ha ragione, è stato un lapsus”.