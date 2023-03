Toro: dal calcio aggressivo a quello d'astuzia

La partite delle cose mai viste, la prima è prprio nel primo gol su palla ferma che il toro fa e non subisce, con un giochino neanche troppo nuovo con Rodringuez che dà a Miranchuk in posizione più centrale, sul cross i difensori del lecce stanno, direbbe una delle grandi voci dello sport Beppe Vola, come quei della maschera, cioè immobile, e singo si trova libero nell'area piccola, il gol sul piede. la seconda cosa mai vista è che Radonic non perde più tutte le palle, ha imparato a cercarsi gli spazi per dribblare in velocità ovviamente allungandosi la palla come avviene nel secondo gol dove arriva a fondo campo e può dare a Sanabria un gol fatto. Sanabria è la terza cosa nuova, oltre a fare il record dei gol, siamo sempre sui sei sette che per una punta centrale non fa sognare, ma lo si è visto contrastare addirittura fare fallo, forse il primo del campionato, difendere la palla a ricordo pur pallido di Belotti. L'altra novità che s'attendeva e cioè l'irrompere di Ilic non c'è stata, anzi c'è stato qualche problema a vederlo, specie se lo si paragona a Lukic che teneva tutta la fascia centrale del campo. Comunque grazie al toro che ha limitato gli assalti ai leccesi solo indietro, una partita dalle poche occasione, il lecce pressa pressa ma di tiri in porta quasi zero, o cose simili a passaggi a Milinkovic. Il secondo tempo arzigogolato e lento come il barocco leccese, con solo due sgasate come si dice adesso dell'infoiato Radonic che crossa per gigi ed è quasi terzo gol. Poi il Radonic show comprende una palla filtrante per Sanabria che però è in ritardo, non si concede allo spettacolo del 3 a zero.