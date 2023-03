Qui Toro. Juric: "Che peccato, ma sono soddisfatto". E scoppia il caso Radonjic

Il Toro, il derby e il caso Radonjic. E' andata come quasi sempre negli ultimi decenni. Un Toro per lunghi tratti bello da vedere e in grado di mettere in difficoltà la Juve, questa volta anche con un doppio vantaggio, ma poi incapace di fare suo il risultato. Pesa, certo, la differenza di valori in campo e in panchina, ma anche il venire meno di quel carattere che ha segnato per un lungo tratto la storia granata. Critiche che però Juric non vuol sentire, soprendentemente pago della prova dei suoi nonostante il passivo pesante e una classifica che ha spinto i suoi nella tonnara della mezza classifica, lontani da ogni ambizione.

Le parole di Juric

“C'è molto orgoglio, molta positività", ha detto Ivan Juric. "Ho visto giocare una squadra veramente bene a calcio. Tanti ragazzi giovani con personalità. Abbiamo fatto due gol, potevamo farne anche altri”.



Il caso Radonjic

A fare la differenza, va detto, sono stati soprattutto i cambi. Quando Karamoh ha esaurito le batterie a sostituirlo è stato l'impalpabile Radonjic, finito sul banco degli imputati e quindi sollecitamente in panchina per la mancata copertura sul cross dal quale è nato il terzo gol di Bremer. Deludente come Vojvoda non ha assicurato lo stesso dinamismo di Rodriguez. Il buono si è visto nella qualità di Ilic e nella sicurezza di Schuurs, gli uomini dai quali Juric vorrebbe ripartire per progettare il futuro.

Dietro l'esultanza di Bremer

Spunti che dovranno trovare conferma nella programmazione della prossima stagione: per ora l'immagine che resta nella testa dei tifosi granata è l'esultanza beffarda di Bremer, ritratto di una società che da tempo che non riesce a tenere i talenti migliori ed è costretta a vedere gli altri fare festa.