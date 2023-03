Torture in carcere. La difesa del sindacato: "Condizioni di lavoro troppo stressanti per gli agenti"

La sospensione di 23 agenti accusati di torture rende ancora più critica la situazione di una casa circondariale, come quella di Biella, da tempo al centro delle segnalazioni di chi si occupa della questione carceraria. Il ministero della Giustizia ha fatto un bando per portare dal resto d'Italia 15 agenti e tre ispettori nella struttura, ma intanto 50 detenuti sono stati trasferiti e tutte le attività ricreative sono state sospese.

La denuncia del sindacato di Polizia penitenizaria

Dal segretario nazionale del Sinappe, il sindacato autonomo della Polizia penitenziaria, Raffaele Tuttolomondo, arrivano parole di solidarietà per i colleghi sospesi e di denuncia per una situazione che va avanti da tempo: “Sulla casa circondariale di Biella gioca tanto la cattiva gestione del personale che da anni denunciamo e di una organizzazione del lavoro che porta a un aumento dello stress psicofisico del personale della polizia penitenziaria, nonché al malfunzionamento di alcuni settori”, dice il sindacalista.



I casi choc

Le criticità sono state denunciate dai sindacati, ma anche dalla garante dei detenuti di Biella Sonia Caronni che con le sue segnalazioni aveva dato impulso all'inchiesta. Oltre alle testimonianze delle vittime sono state le immagini delle telecamere di sicurezza a raccontare gli abusi. Episodi precisi, come quello del 21 luglio quando un detenuto ammanettato con le mani dietro la schiena e legato per le caviglie viene portato via di peso: per un'ora e mezza resta nudo, con i pantaloni abbassati. Il 3 agosto 2022 un altro detenuto viene legato per 3 ore nella cella dei nuovi giunti con gambe e caviglie immobilizzate con lo scotch. Insomma, un'inchiesta che ha scoperchiato la storia di un altro carcere piemontese dove si registrano abusi. Il primo fu Asti dove la corte europea per i diritti dell'uomo nei primi anni Duemila ci furono torture, poi Ivrea e Torino, al centro di inchieste e processi, ora Biella.

Il Consiglio d'Europa

E nella relazione sulla visita dello scorso anno l'organo "antitortura" del Consiglio d'Europa, il CPT, è partito proprio dal Lorusso e Cutugno di Torino per mettere nel mirino le carceri italiane, bollate come sovraffollate e violente.

Montaggio di Giulia Parenti