Quei marciapiedi mai aggiustati in via Fratelli Calandra

A Torino, in via Fratelli Calandra nel tratto tra via Mazzini e corso Vittorio Emanuele, un cartello mette in guardia dal marciapiede dissestato, ma è stato messo anni fa. “Mi chiedo perché il Comune di Torino non provvede a sistemare il marciapiede” dice il nostro telespettatore Bruno.

Lampioni accesi anche di giorno

Ancora a Torino, in largo Orbassano, i lampioni alle sette e mezza del mattino sono ancora accesi. “Non sprechiamo energia” è l'invito di un cittadino.

Aria di primavera

In questi giorni il Piemonte è ricco di scorci magnifici grazie ai colori primaverili. Negli scatti inviati dai nostri telespettatori viene immortalata l'isola di San Giulio sul Lago d'Orta, immersa nella nebbia. Un sole decisamente più acceso compare in una seconda foto, scattata a Leinì da Caterina Marchisone. Mentre le nuvole dominano nello scatto realizzato dal signor Loris, sul Lago Pistono; in alto il castello di Ivrea.