Tre giorni non-stop di esercitazioni in quota per gli Alpini della Taurinense

Una prova di pattuglia in quota e a climi rigidi. Si chiama Ice patrol e ha coinvolto le Truppe Alpine dell'Esercito, in Alta Val Badia, a duemila metri di altitudine. Per tre giorni e due notti, senza pause, gli Alpini della brigata Taurinense di tutti i reggimenti hanno partecipato a un test delle capacità tecniche e tattiche di movimento e combattimento in montagna, lungo un itinerario di venti chilometri con mille metri di dislivello. Nel farlo dovevano portare l'arma e uno zaino con 25 chili di equipaggiamento. Con loro anche gli Alpini della brigata Julia.

Si è trattato del primo appuntamento dell'esercitazione Volpe bianca 2023. Le prove, sotto la supervisione del Centro addestramento alpino di Aosta, prevedevano movimento sugli sci, tiro con l’arma individuale, soccorso in valanghe, trasporto di un ferito sulla barella, topografia e superamento di ostacoli naturali.

Le esercitazioni proseguiranno nei prossimi giorni.