Uccise la madre per compassione. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello

Fu omicidio. Ma per pietas, per compassione. Pubblicate le motivazioni della condanna a sei anni e otto mesi contro Giovanni Ghiotti, l'uomo che nell'agosto 2020 si era autoaccusato di aver ucciso la madre 92enne, tre anni prima nella loro casa di Piovà Massaia, nell'astigiano.

Non sopportava più di vederla soffrire a causa di una grave forma di osteoporosi. In primo grado i giudici non gli avevano creduto, ritenendo il decesso avvenuto per cause naturali. Nonostante lui avesse confessato di averle prima somministrato un sonnifero e poi averla soffocata con un cuscino. "Il fatto non sussiste", la sentenza contro la quale aveva poi fatto ricorso la Procura.

Assoluzione ribaltata dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino che ha condannato con rito abbreviato l'uomo a sei anni e otto mesi. Applicate tutte le possibili attenuanti. Scrivono i giudici che il figlio "ha agito esclusivamente per finalità altruistiche ovvero far cessare le sofferenze della donna e assecondare quello che deve ritenersi essere stato un espresso desiderio della congiunta". Ghiotti per anni si era preso cura dei genitori e in particolare della madre. Compassione insomma, connotata da un particolare "valore morale e sociale", si legge.