"Trovati un lavoro, non stare sempre al cellulare". Ecco cosa ha scatenato la lite

Imram Ahmad, 23 anni, era ancora in casa con il grosso martello da lavoro in mano, quando i carabinieri e gli agenti della polizia municipale l'hanno bloccato. Ora è stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario. Pochi minuti prima al culmine di una violentissima lite aveva ucciso a martellate la madre, Rubina Kousar. Già domenica infatti la guardia di finanza era entrata nell'appartamento per sedare un diverbio questa volta tra il figlio e il padre.

Il possibile movente

La famiglia sembra imputasse al giovane di non volersi trovare un lavoro serio e di passare tutto il tempo al cellulare. Alcuni vicini hanno sentito la lite quel giorno. Domenica il padre non aveva voluto sporgere denuncia. La coppia, che ha un altro figlio in Pakistan, è in Italia da circa 7 anni e non aveva mai avuto problemi.



La ricostruzione

Nell'appartamento di via Sommeiller a Pinerolo al momento del delitto c'erano anche l'altra figlia diciassettenne e il marito che è corso in strada a chiedere aiuto: "Sangue, mio figlio è a terra" sono state le poche parole dette dall'uomo alla municipale. Ma quando le forze dell'ordine sono entrate in casa la scena era ben diversa: la quarantacinquenne riversa in cucina, in un lago di sangue, e il figlio poco lontano. I tentativi di rianimazione da parte della croce verde sono stati vani.