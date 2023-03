Truffe alle fasce deboli, la prevenzione passa dal latte

Cinquecento mila bottiglie del latte Tappo Rosso da mezzo litro saranno messe in vendita per prevenire le truffe alle fasce deboli.

E' la campagna di comunicazione dell'Arma dei Carabinieri che ha chiesto alla Centrale del Latte di Torino di realizzare confezioni speciali recanti la scritta: “Attento alle truffe - Non aprire la porta agli sconosciuti - Se hai dubbi chiama il 112”, con tanto di effige di carabiniere in divisa.

L'iniziativa prenderà il via il primo aprile. Le bottiglie di latte saranno messe in vendita nei negozi e supermercati di Torino e molte altre zone del Piemonte. E' un modo efficace per entrare nelle case delle persone e veicolare un messaggio importante.

Nel 2022 l'Arma ha perseguito 199 truffe ad anziani e giovani; ad oggi, dall'inizio del 2023, ne sono state denunciate 52.

La speranza dell'Arma è che queste bottiglie e il messaggio che recano possano contribuire a fare riflettere le persone e a metterle in guardia.

intervistati: Ten. Col. Andrea Corinaldesi dell'Arma dei Carabinieri e Mario Restano, Dir. Marketing della Centrale del Latte di Torino