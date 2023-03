L'innesto salva-ulivi

È partita da Carovigno, nel brindisino, l'operazione di salvataggio degli ulivi secolari attaccati dal batterio della Xylella fastidiosa, giunto in Puglia dieci anni fa e che da allora ha decimato un patrimonio di valore inestimabile. A Carovigno, nella piana degli ulivi, l'innesto delle prime cento piante con varietà resistenti, nell'ambito di un progetto promosso da Ikea Italia insieme a Unaprol, Coldiretti, AzzeroCO2 nell'ambito della Campagna nazionale Mosaico Verde, a cui hanno partecipato Cnr e Legambiente Puglia. Dal 2013 a oggi l'epidemia di Xylella ha colpito 8mila chilometri quadrati di terreni, con un danno stimabile di 1,6 miliardi di euro, secondo l'analisi di Coldiretti. Quella che si è creata, denuncia l'associazione, è una tempesta perfetta, con gli agricoltori senza reddito da ormai 7 anni, milioni di ulivi secchi, frantoi svenduti a pezzi in Grecia, Marocco e Tunisia e 5mila posti di lavoro persi nella filiera dell'olio extravergine di oliva. Il trend rischia di diventare irreversibile se non si interviene con strumenti adeguati per affrontare dopo anni di tempo perduto inutilmente il 'disastro colposo' nel Salento. I problemi causati dalla Xylella si aggiungono quest'anno a quelli derivanti dai cambiamenti climatici, che hanno causato un calo stimato del 37% del quantitativo di olio prodotto a livello nazionale, percentuale che sale addirittura al 52% in Puglia, dove si produce circa la metà dell'extravergine made in Italy.

