Un fumetto tra i monti di Val di Susa e Val Chisone

Misdirection è la storia di una ragazzina di 13 anni che è in vacanza d'estate nei monti e della Val di susa. Un giorno la sua amica del posto scompare e da lì comincia una ricerca…"

La casa editrice è la torinese Eris. La protagonista si chiama Federica. Dietro cui il tratto deciso di Lucia Biagi - toscana di nascita, torinese d'adozione - delinea tra fantasia e ricordi personali panorami da jet set ben noti a chi è solito muoversi a cavallo tra Val di Susa e Val Chisone:

“Anche se non sono nata a Torino sono molto legata a quei posti perché i miei nonni hanno una casa. E quindi io sin da piccola andavo in vacanza d'estate in montagna. L'ambientazione mi ha ispirato tanto. Anche se gli eventi li ho tutti inventati. Ma ci sono molti riferimenti autobiografici delle mie estate da adolescenti”

L'immagine che si sposa con le parole. Arricchisce contesti e dialoghi. Svela e nasconde. Non è un libro, non è un film:

"Considero il fumettto una forma di narrazione che sta per perfettamente a metà in un certo senso tra il libro e il film. Perché comunque ha il supporto visivo ma il ritmo di fruizione di chi legge viene deciso da lui. Mentre un film dall'esterno scorre, un fumetto hai la possibilità di goderti alcune scese, andare più veloce, tornare indietro... Stabilisci tu il ritmo di lettura. Questa cosa a me piace particolarmente. Lo trovo un mezzo anche molto semplice e diretto"

Lucia Biagi tra un colpo di matita e l'altro, lavora in una fumetteria di Torino. Uno sguardo privilegiato su un mercato, quello del fumetto, in continuo movimento.

"Anzitutto non è più vero che la percentuale più alta maschile che femminile. Ci avvicxiamo al 50 e 50. L'età è sempre stata piuttosto varia, ovviamente persone diverse con età diverse leggono cose molto diverse. Ma c'è una nuova ondata di persone molto giovani".

Tanti sono collezionisti. Motivo per cui il digitale, in questo campo, non ha sfondato come in altri. Ma chissà che, presto o tardi, anche il fumetto non possa evolversi: