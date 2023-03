Una cinquantina gli anarchici indagati per le violenze di sabato. Le armi al corteo con carrello

Nel servizio si possono vedere i concitati attimi successivi all'intercettazione da parte della Digos di uno dei carrelli della spesa con cui gli attivisti anarchici cercavano di rifornire di armi improprie il corteo di sabato, organizzato in solidarietà ad Alfredo Cospito.

Il gruppo di 15, ora denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di armi atte a offendere, faceva la spola tra un furgone affittato e carico di mazze, bastoni e scudi.

Sono una cinquantina al momento i nomi inseriti nel fascicolo d'indagine per quanto accaduto prima della partenza della manifestazione: oltre ai 15 ci sono altri, fermati mentre cercavano di raggiungere Torino. Con sé avevano anche materiale esplodente. Le forze dell'ordine speravano bloccandoli di ridurre il potenziale distruttivo del corteo.

Le esplosioni e i colpi sulle vetrine della sede di Reale Mutua sono diventati uno dei simboli delle devastazioni anarchiche della manifestazione. E tra le denunce raccolte finora dalla Digos c'è anche quella del colosso assicurativo. Oltre a Reale Mutua, al momento hanno presentato denuncia Intesa SanPaolo, Banca del Piemonte, l'amministratore di due condomini colpiti durante il percorso, ma anche il santuario della Consolata, la Galleria d’Arte di via della Consolata, nonché una serie di esercizi commerciali quali Tecnocasa, Primadonna, Carrefour, Roche Bobois e un tabaccaio. Sono state arrivate anche 18 denunce per danni ad autovetture private, ma la Digos è pronta ad accoglierne altre.

Nelle prossime ore la procura di Torino deciderà su quali reati lavorare, in particolare se limitarsi ai danneggiamenti o passare all'ipotesi più grave di devastazione e saccheggio.

Oltre all'attività d'indagine prosegue il monitoraggio preventivo per evitare che eventuali azioni terroristiche in solidarietà di Cospito raggiungano gli obiettivi considerati sensibili. Le condizioni dell'anarchico sono ulteriormente peggiorate ed è stato disposto il trasferimento dal carcere di Opera al reparto penitenziario dell'ospedale San Paolo di Milano. Una situazione che potrebbe far salire ulteriormente la tensione nella galassia anarchica.