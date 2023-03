Una start-up dall'Ucraina a Torino per eliminare i rifiuti spaziali

Torino è sempre più un centro di riferimento per lo sviluppo di infrastrutture da utilizzare nello spazio. Così, grazie anche al Centro estero internazionalizzazione Piemonte, una start-up ucraina, Kurs Orbital, ha deciso di insediarsi in città per sviluppare il suo progetto, che punta a eliminare i rifiuti spaziali, ormai migliaia.

Sperando che un giorno diventi obbligatorio smaltirli e si debba investire anche su questo, la giovane azienda ha elaborato il sistema autonomo - posizionabile su vari tipi di navicella spaziale - per agganciare e distruggere satelliti inattivi. Sarà realizzato a Torino. Il primo lancio è previsto per il 2024.

Intervista a Volodymyr Usov, fondatore di Kurs Orbital