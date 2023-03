L' Europa degli antenati

Dai 32 mila fino ai 24 mila anni fa, durante il picco più freddo dell'ultima glaciazione, penisola italiana, sud della Francia e penisola iberica si trovavano fuori dalla calotta dei ghiacci. Ed è proprio vicino a Granada che un gruppo internazionale di ricerca ha trovato la più antica testimonianza genetica umana nella zona: un individuo di 23 mila anni fa. E' stato ricostruito, così, un nuovo percorso migratorio. Il suo DNA è simile a quello di un gruppo del Belgio, di circa 35 mila anni, un pool genetico molto vecchio. “Non ha affinità, invece, con quelli del nord Africa che geograficamente è più vicina” spiega Sahra Talamo che dirige il laboratorio BRAVHO dell'Università di Bologna. Nella penisola iberica la mescolanza tra agricoltori e cacciatori/raccoglitori è stata più intensa che in altre zone d'Europa.

Un altro studio, molto vasto, recentemente pubblicato su Nature e a cui hanno preso parte anche ricercatori italiani delle Università di Firenze e Bologna, ha spiegato che il patrimonio genetico dei cacciatori-raccoglitori resiste per almeno 20.000 anni: i loro discendenti trovano rifugio nell'Europa sud-occidentale durante il periodo più freddo dell'ultima era glaciale e poi si spostano verso nord-est. per lo studio sono stati analizzati i genomi di 356 cacciatori-raccoglitori preistorici. Centosedici quelli nuovi.

Le popolazioni che si stabilirono nel continente europeo tra 32.000 e 24.000 anni fa usavano armi e oggetti simili ma non erano strettamente imparentate tra loro.

Le popolazioni della penisola iberica sopravvisero anche al picco glaciale, quelle dell'Italia si estinsero.

