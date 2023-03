Uranio arricchito, tra centrali nucleari e usi bellici

Uranio arricchito, programma nucleare, bomba atomica. Come si legano queste espressioni, e perché l'attenzione è puntata sul fatto che in Iran sarebbero state rilevate particelle di uranio arricchito all'83,7 per cento, sulla cui origine sarebbero in corso discussioni da parte dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica. L'uranio naturale è composto per lo 0,72 per cento di uranio 235, il materiale fissile. Per arrivare all'uranio arricchito nel corso degli anni si sono utilizzate varie tecniche. L'uranio arricchito può essere usato sia nelle centrali nucleari sia nell'industria bellica, la differenza è la percentuale, che nel primo caso in genere è tra il 4 e il 5 per cento. Diversa quella per una bomba. Per realizzare una bomba atomica però non bastano l'uranio arricchito o il plutonio. Un ordigno di questo tipo è composto da migliaia di componenti, oltre al fatto che sono necessarie ulteriori lavorazioni dell'uranio. Lo spiega il fisico Alessandro Pascolini, studioso senior dell'Università di Padova.