"L'Italia è troppo bella per non prendersene cura". La prima puntata dello Speciale Tgr-Fai

La prima puntata del nostro viaggio nelll’Italia più bella, l’Italia del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, è partita da Luvigliano di Torreglia, in provincia di Padova. Per poi virare in Lombardia alla scoperta della sede Rai di Milano. E ancora in un’azienda agricola del viterbese, Villa Caviciana.

Ospite della prima tappa della nostra striscia quotidiana che ogni pomeriggio ci accompagnerà verso le Giornate Fai di Primavera del 25 e 26 marzo 2023, il presidente del Fai, Marco Magnifico.