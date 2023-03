La Regione Piemonte a Bruxelles contro le etichette sanitarie sul vino che vorrebbe l'Irlanda

Pronti ad andare avanti, per ora per le vie politiche. Poi, volendo, attraverso quelle giudiziarie per esempio attraverso il ricorso alla corte di giustizia europea e a ogni altro mezzo anche amministrativo per garantire il diritto europeo e comunitario alla libertà di concorrenza e difendere i produttori di vino italiano. I rappresentanti regionali del Piemonte sono decisi a non fermarsi davanti alla scelta dell'Irlanda di adottare l'etichetta sanitaria sul vino: Nuoce gravemente alla salute, così come avviene già per le sigarette. Lo hanno affermato in delegazione a Bruxelles al Comitato europeo delle Regioni i presidenti di quattro regioni italiane. Tra loro anche il presidente della regione Piemonte Aberto Cirio.

La notifica al Wtoè stata fatta il 6 di febbraio. C'è tempo 90 giorni per assumere una posizione definitiva contro la sperimentazione delle nuove etichette, a scadenza dei quali senza nessun intervento il nuovo regolamento con le etichette nuoce gravemente alla salute entrerà in vigore seppure in via sperimentale. A chi obietta che il mercato irlandese non è abbastanza rilevante c'è da dire che sarebbe un precedente importante