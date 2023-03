Volley, quel secondo set in finale che fa sognare Chieri

servizio di Davide Lessi

Immagini Luciano Gallian

interviste di Lorenzo Bertolucci a Francesca Villani (giocatrice Reale Mutua Fenera Chieri) e Giulio Cesare Bregoli (allenatore Reale Mutua Fenera Chieri)

"Abbiamo voluto questa vittoria fin da subito, siamo andate un po' in difficoltà nel secondo set chiaramente, un po' di tensione credo però siamo state davvero brave a recuperare lo svantaggio. Sì è vista proprio la voglia e la cattiveria per questa finale, quindi sono molto orgogliosa della mia squadra". A dirlo è Francesca Villani. Il secondo set è il momento clou della gara. Il Lugoj è avanti di ben nove punti: 5 a 14. Ma Chieri non ci sta: parta la rimonta, cattiva per citare la migliore giocatrice della gara. Romene agganciate sul 18 e 18 e poi vittoria per 28 a 26.

Un boato, quello che si alza dai quattromila del Pala Gianni Asti di Torino, che sembra più un urlo liberatorio. Pericolo scampato. Lasciare un set alle avversarie avrebbe significato complicare, e di molto, la gara di ritorno. L'andata finisce così 3 a 0 per il Chieri che in Romania potrà permettersi il lusso anche di perdere, ma vincendo almeno due set. Con uno solo si andrebbe al golden set. Ma Giulio Bregoli, l'allenatore del Chieri: "Abbiamo visto quello che hanno fatto nel turno di semifinale, di costruire in casa delle grandi cose e quindi bisogna avere pazienza, fare attenzione. Abbiamo fatto un passettino ma è ancora tutto da giocare".

L'appuntamento con la storia del volley per Chieri è mercoledì prossimo in Romania: si gioca a Timisoara.